Carnevale Notting Hill, oltre 350 arresti: «Più della metà per droga». Feriti 30 poliziotti

Il Carnevale di Notting Hill , uno degli eventi più grandi d'Inghilterra, non è sempre una passeggiata: lo dimostrano i numeri degli ultimi due giorni, con oltre 350 persone che sono state arrestate, secondo quanto riferito dalla Met Police, scrive la BBC.



Trenta poliziotti a Londra sono rimasti feriti e 37 persone sono state trattenute per aggressioni agli agenti:

Gli agenti si mettono in prima linea e non dovrebbero in alcun caso essere aggrediti per proteggere il pubblico









Gli arresti sono stati 111 domenica e 242 ieri: la maggior parte dei fermi (circa 162) sono per droga, 24 per possesso di armi, 10 per attacchi sessuali e 31 per reati di ordine pubblico. Altri 30 arresti sono stati invece effettuati dalla polizia dei trasporti britannica sulla rete di trasporti londinese: un ordine della Sezione 60 era stato autorizzato lunedì per stazioni, linee e treni specifici Musker, che era il principale responsabile delle autorità per l'evento.Gli arresti sono stati 111 domenica e 242 ieri: la maggior parte dei fermi (circa 162) sono per droga, 24 per possesso di armi, 10 per attacchi sessuali e 31 per reati di ordine pubblico. Altri 30 arresti sono stati invece effettuati dalla polizia dei trasporti britannica sulla rete di trasporti londinese: un ordine della Sezione 60 era stato autorizzato lunedì per stazioni, linee e treni specifici

per proteggere il pubblico viaggiante e prevenire gravi violenze

Martedì 27 Agosto 2019, 17:11 - Ultimo aggiornamento: 27-08-2019 17:19

