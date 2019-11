Carola Rackete da Fabio Fazio : «L'Europa è in pace e non vuole ospitare i migranti. Dov'è finita la nostra umanità?». La capitana della Sea Watch 2 - autrice del libro Il mondo che vogliamo - è stata ospite a Che tempo che fa ed è tornata a parlare dell'emergenza nel Mediterraneo.

Ecco le parole di Carola Rackete: «Come cittadina europea sono cresciuta con la fiducia in questi paesi. Rispetto al 2016 la situazione è cambiata parecchio. Spesso oggi viene violata la legge internazionale. Dalla Libia la gente scappa e la guardia costiera libica che ci dice di portare i migranti in Libia viola la Convenzione di Ginevra.».

La capitana della Se Watch 2 conclude così: «Adesso quando guardo al futuro, mi preoccupo tantissimo. Abbiamo bisogno di tante persone che si adoperano per il cambiamento. Povertà e crisi climatica sono strettamente collegate. In paesi come Ciad, dove non c'è acqua, i cambiamenti climatici impatteranno sulle persone più povere che saranno costrette a migrare. La maggior parte delle persone non vuole migrare, siamo noi che li abbiamo spinti ad andarsene e adesso non li vogliamo accogliere».

