I regali della mafia messicana: dal cartello Jalisco Nueva Generación doni per tutti

Miembros del Cártel de Jalisco Nueva Generación reparten regalos de Navidad en nombre de su líder pic.twitter.com/Xp867Ktx4p — RT en Español (@ActualidadRT) December 18, 2019

Ultimo aggiornamento: 17:27

Il cartello diha distribuito regali di Natale tra gli abitanti della costa di Jalisco, Messico, per conto di Nemesio El Mencho Oseguera Cervantes, considerato il leader dell'organizzazione criminale.​Lo scorso ottobre il gruppo ha compiuto un gesto simile a favore delle persone colpite dalle inondazioni della tempesta tropicale Priscilla.In un video che circola sui social network, uno dei presunti membri del cartello è stato filmato mentre si avvicinava alla casa di una donna, a cui dà una borsa della spesa. «Prendi, questo è un aiuto del signor Mencho», dice l'uomo alla signora, e poi riparte a bordo di un camion pieno di pacchi.Secondo un'immagine pubblicata su Twitter, i regali sono accompagnati da un'etichetta con il messaggio: «El señor de los Gallos - un altro soprannome di Oseguera Cervantes - ti augura Buon Natale».Queste azioni sono considerate una strategia che il CJNG e altri gruppi criminali di solito usano come arma di propaganda per generare simpatie e ottenere aderenti. Oltre a consegnare cibo e articoli per la casa alla vigilia di feste o date importanti, a questi gruppi piace finanziare opere sociali.