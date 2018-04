Usa, la Casa Bianca non è mai stata così...bianca

Martedì 3 Aprile 2018, 17:47 - Ultimo aggiornamento: 03-04-2018 17:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NEW YORK - La Casa Bianca non è mai stata così…bianca.È polemica feroce qui negli Stati Uniti per una foto di gruppo pubblicata sul sito della massima istituzione del Paese. Giovani stagisti circondano un sorridente Donald Trump per quella che avrebbe dovuto essere un’immagine di rito e nulla più. Stona invece un’omogeneità della razza quasi surreale. Per scorgere dei volti di colore, infatti, è necessario armarsi di lanternino e pazienza: soltanto tre su novanta.L’amministrazione minimizza, ma la breccia con l’era Obama è evidente.Basta dare un’occhiata ad un’altra vecchia istantanea per rendersene conto.