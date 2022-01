Castello gonfiabile ribaltato dal vento, morta anche una bimba di 4 anni

Si allunga il tragico bilancio dell'incidente avvenuto martedì scorso a Mislata, vicino Valencia in Spagna. E' morta la bimba di quattro anni gravemente ferita dopo che il castello gonfiabile su cui giocava insieme ad altri bambini si è ribaltato in seguito a una forte raffica di vento. Si tratta della seconda vittima di questa tragedia. L'incidente era costato la vita un'altra bimba, di 8 anni e ferito altri piccoli che sono stati sbalzati dal castello gonfiabile mentre giocavano sulla struttura.

La notizia di questo secondo decesso è stata confermata dal comune di Mislata, la località alle porte di Valencia in cui è avvenuto l'incidente del gonfiabile. Una tragedia simile era accaduta a dicembre a Devonport, cittadina portuale della Tasmania, in Australia, in cui hanno perso la vita 5 bambini che festeggiavano la fine della scuola.