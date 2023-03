In carcere per stupro di minori, subirà la castrazione chimica

Ryan Clark di Amite, Louisiana, è stato condannato a 35 anni di carcere per stupro di minori e sarà sottoposto a castrazione chimica prima del suo rilascio dalla prigione.

La condanna

Ryan Clark sta scontando una pena di 35 anni in Louisiana dopo aver ammesso una serie di reati gravi, tra cui lo stupro di secondo grado di minore e molestie ad una minore sotto i 13 anni.

Il giudice Brian Ables ha stabilito che Clark dovrà registrarsi come delinquente sessuale a vita e di non contattare mai le sue vittime, rinunciare a tutti i diritti genitoriali e sottoporsi alla castrazione chimica al suo rilascio.

Cosa prevede la castrazione chimica

La castrazione chimica prevede iniezioni regolari di medroxyprogesterone acetato (MPA), un farmaco che sopprime la libido di un uomo riducendo i livelli di testosterone. La terapia inizierà almeno una settimana prima del suo rilascio dalla prigione.