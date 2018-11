Catechista violenta un bimbo di tre anni nel bagno della chiesa

Venerdì 30 Novembre 2018, 17:06 - Ultimo aggiornamento: 30-11-2018 18:26

Sembrava essere undevoto e di cui fidarsi, in realtà era un mostro che. Jacop Robert Lee Hazlett, 28ennealla NewSpring Church di North Charleston, nello stato della Carolina del Sud, è stato arrestato con l'accusa di violenza su minori dopo che avrebbe abusato di unIl piccolo si trovava nella classe delove erano presenti bimbi tra i 3 e i 5 anni.Ad incastrarlo sono state le immagini delle telecamere di sicurezza che lo hanno immortalato mentre praticava atti sessuali con un bimbo di 3 anni. A quel punto, come riporta anche la stampa locale , sono scattate le indagini. L'uomo avrebbe portato il piccolo nel bagno della chiesa, lo avrebbe denudato e poi avrebbe praticato sesso orale su di lui. Fuori dal bagno però era presente una telecamera che ha ripreso tutto e lo ha incastrato, visto che la porta era rimasta aperta è stato possibile dimostrare i suoi abusi. Ora Hazlett si trova in carcere ed è in attesa di processo. L'uomo rischia fino a 25 anni di carcere senza alcuna possibilità di ottenere uno sconto di pena.