Centenario festeggia il compleanno in un night club, accompagnato dalla figlia

Jack Poma ha festeggiato il suo centesimo compleanno in un night club del Texas, Usa.

La figlia del festeggiato, Dina, citata da Tmz, come riporta CM, ha raccontato che il night club era il luogo ideale per festeggiare il secolo di vita di suo padre, poiché due sono le cose che l'uomo ama di più «le donne in generale e il seno nello specifico».

L'anziano è stato fotografato mentre compiva gesti arditi, ovvero baciare la scollatura delle spogliarelliste. Tuttavia, la figlia del centenario garantisce di aver seguito il padre in tutto lo stabilimento, al fine di assicurarsi che non commettesse gesti inappropriati.