La Finlandia annulla il contratto russo per la centrale nucleare. «La cessazione è immediata per la guerra»

Finlandia, la società energetica Fennovoima ha annunciato di aver annullato un accordo con la società statale russa Rosatom per la centrale nucleare di Hanhikivi 1. Lo riporta il quotidiano finnico Iltalehti. Secondo il comunicato stampa della società stessa, la collaborazione con la controllata di Rosatom, Raos Project, terminerà immediatamente. La risoluzione dell'accordo è giustificata dalla «guerra in Ucraina» e da ritardi di altro tipo.

APPROFONDIMENTI L'INTERVISTA Putin e la guerra totale, il ricercatore Gilli: «Mosca è... IL CASO Sottomarini e aumento delle testate nucleari, Londra vuole rispondere... IL CONFLITTO Guerra nucleare, la tv di Stato russa simula gli effetti...

News of the day.



Fennovoima has terminated the contract for the delivery of the Hanhikivi 1 nuclear power plant with Rosatom. https://t.co/0ostMHmZWX

— Ville Tulkki (@VTulkki) May 2, 2022