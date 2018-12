Battisti in 20 versioni: la polizia brasiliana diffonde le foto segnaletiche del latitante

Cesare Battisti in 20 versioni: la polizia federale brasiliana ha diffuso in serata 20 foto segnaletiche del latitante italiano con la simulazione di altrettanti possibili travestimenti. Lo scrive O Globo. L'ex terrorista dei Proletari armati per il comunismo, scomparso dalla sua casa di Caianeia, località della costa di San Paolo dove si era trasferito da tempo, viene raffigurato con e senza diversi tipi di berretti, varianti di occhiali, con e senza barba e baffi negli identikit preparati dai periti. Ma Battisti potrebbe, secondo alcune fonti, essere già fuori dal Brasile.

Domenica 16 Dicembre 2018, 20:16 - Ultimo aggiornamento: 16-12-2018 20:36

