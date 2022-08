Brittney Griner, cestista americana condannata a 9 anni in Russia per possesso e contrabbando di droga

La star del basket Usa Brittney Griner è stata condannata a 9 anni dopo essere stata giudicata colpevole di traffico di droga dal tribunale di Khimki, alla periferia di Mosca. I pubblici ministeri russi avevano chiesto una condanna a nove anni e mezzo. La giocatrice Usa era accusata di traffico di droga per essere stata trovata in possesso dell'olio di cannabis per la sigaretta elettrica.

«La Russia detiene» Brittney Griner «ingiustamente. È inaccettabile e chiedo alla Russia di rilasciarla immediatamente». Lo afferma Joe Biden commentando la condanna alla star del basket da parte di un tribunale russo. «La cittadina americana Brittney Griner ha ricevuto una sentenza che ricorda ancora una volta quello che il mondo già sa: la Russia detiene ingiustamente Brittney. È inaccettabile e chiedo alla Russia di rilasciarla immediatamente così che possa riunirsi con la moglie, gli amici e le compagne di squadra - mette in evidenza Biden -. La mia amministrazione continuerà a lavorare senza sosta e a perseguire ogni strada possibile per portare Brittney e Paul Whelan a casa il prima possibile».

L'avvocato: Sta molto male

«Brittney sta molto male, è difficile parlarci». Lo hanno detto gli avvocati della campionessa di basket Usa dopo la condanna in Russia a nove anni per possesso e traffico di droga. I legali di Griner hanno annunciato che faranno appello contro la sentenza per il quale hanno adesso 10 giorni di tempo.

Le accuse

Arrestata a febbraio all'aeroporto di Mosca, Griner è arrivata in tribunale a Khimki, alla periferia della capitale, in manette scortata da agenti russi. Dopo aver parlato con il suo team legale ha mostrato una fotografia della squadra di basket russa dell'Ummc Ekaterinburg con la quale ha giocato. Nelle argomentazioni conclusive, l'avvocato difensore Maria Blagovolina ha affermato che Griner, 31 anni, non ha mai usato marijuana in Russia e che non aveva mai avuto intenzione di farlo.

La cestista ha ammesso il possesso di droga per cercare di mitigare la sua condanna, ma ha sempre detto di non avere intenzioni criminali. Blagovolina ha spiegato che la sua assistita ha fatto uso di marijuana solo per brevi periodi tra le partite e durante le vacanze, sempre sotto prescrizione del medico mentre si trovava in Arizona, dove il consumo è legale.

❗️In the Russian Federation, the prosecutor requested 9.5 years in prison for American basketball player Brittney Griner. The two-time Olympic champion was previously detained because of a vape with hash oil and charged with drug smuggling. pic.twitter.com/ziOu9p86Xf — NEXTA (@nexta_tv) August 4, 2022

È una pedina politica?

«Mi chiamano pedina politica, ma io spero che la politica resti fuori da quest'aula». Lo ha detto la campionessa di basket Brittney Girner supplicando i giudici di non «mettere fine alla sua vita» nell'appello finale prima della sentenza in Russia. «Ho commesso un errore in buona fede, non avevo intenzione di infrangere la legge», ha dichiarato nel tribunale di Khimki la campionessa di basket arrestata a febbraio all'aeroporto di Mosca dopo che nel suo bagaglio era stato trovato dell'olio di cannabis. La cestista, che è comparsa dietro le sbarra e ammanettata, ha chiesto «scusa alla mia squadra, alla mia famiglia. Non volevo ferire nessuno. L'unica cosa che voglio è tornare da loro».