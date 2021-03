Charlie Hebdo, vignetta choc: Meghan e la regina ritratte come Floyd e l'agente che lo uccise

Charlie Hebdo torna a fare parlare di sé con una vignetta che ha causato scandalo nel Regno Unito, e causato feroci critiche da neri e antirazzisti. Il disegno ritrae la regina Elisabetta che preme con il ginocchio sul collo di Meghan Markle, come nella "mossa" usata da un poliziotto durante un arresto, che uccise l'afroamericano George Floyd.

La vignetta, pubblicata in copertina, arriva dopo l'intervista fiume di Meghan e Harry a Oprah Winfrey, che ha diviso la Gran Bretagna con le accuse di "razzismo" ai danni di un membro (non rivelato) della famiglia reale. Tra le conseguenze, anche le dimissioni dell'associazione che riunisce i giornali britannici.

Nella vignetta, sotto al titolo "perché Meghan è partita", la duchessa del Sussex risponde "Perché non potevo più respirare". Halima Begum, che dirige un thinktank antirazzista, Runnymede Trust, ha definito la vignetta "sbagliata a tutti i livelli".

