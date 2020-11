Chef Michelangelo porta a Hollywood la tradizione italiana, la sua lasagna è da Oscar

L’origine della tradizionale ricetta della lasagna ha sollevato per decenni, grossi dibattiti. Tantissime regioni se ne contendono la paternità, ma è stato stabilito ormai che la ricetta originale è quella bolognese con l’impasto della sfoglia a base di spinaci, il ragù bolognese, la besciamella e il parmigiano. Su una cosa però non c’è mai stato alcun dubbio, la lasagna è uno dei piatti della tradizione italiana più amati al mondo. A portare in alto il nome della lasagna e della cultura alimentare del nostro paese, ci ha pensato lo chef Michelangelo che, con madre bolognese e padre napoletano, ha avuto modo di acquisire un’esperienza culinaria che affonda le radici nelle migliori ricette della tradizione. Trasferitosi a Los Angeles nel 2012, Michelangelo ha aperto il suo ristorante su ruote nel 2017. LALALasagna, il cui nome si ispira al celebre film LALA Land, è il primo ed unico food truck al mondo dedicato alla lasagna e, qui in California, uno dei ristoranti mobili più apprezzati. La cucina di Michelangelo ha tutto l’amore e la passione del cibo di casa, quello che delizia il palato e soprattutto che scalda il cuore.

Come inizia la sua esperienza in America?

“Sono arrivato in America con l'idea di cambiare vita. Il mio sogno è sempre stato quello di emigrare e così l’ho fatto, ho deciso di esplorare gli Stati Uniti. Mi sono poi stabilito in California per il clima sostanzialmente, sono un uomo che ama il caldo. Sono arrivato qui senza nessun tipo di aggancio, con l’unico scopo di reinventare completamente la mia vita. Sentivo di volerlo fare nonostante le preoccupazioni anche dei miei familiari. Non parlavo l’inglese, era un salto nel buio, ma dovevo provarci. Non avendo connections ho cominciato a costruire il mio network ho iniziato la mia attività di personal chef. Sono stato fortunato perché sono entrato in un giro di gente benestante e facoltosa. Poi non mi è più bastato, volevo qualcosa di più divertente. L’idea di aprire un ristorante qui non mi ha neanche lontanamente sfiorato perché è un business troppo competitivo, poi conosco il mondo della ristorazione, ti rende schiavo. Era l’inizio di questa ‘moda’ dei food truck e mi è sembrata l’idea perfetta”

E tra i tanti prodotti italiani, ha pensato di portare in California proprio la lasagna…

“E’ ovvio che pensando al cibo italiano pensi innanzitutto a pasta e pizza, ma non erano nelle mie corde. Il mercato americano era già saturo, quindi avevo bisogno di trovare una cosa più specifica e mirata. Vengo da Bologna, ho avuto la fortuna di avere due nonne che sono state maestre incredibili una emiliana, l'altra di Napoli. Ho dedicato un ristorante mobile a questo piatto, perché secondo me la lasagna è come la pizza nel senso che parti dalla Margherita e poi dopo la puoi declinare in tantissimi modi diversi. E così è nato LALALasagna. E’ il primo e unico food track al mondo esclusivamente concentrato sulla lasagna, quindi questo è un motivo di grande vanto per me”

Sa bene che qui tendono ad americanizzare anche le ricette della tradizione italiana. Qual è l’errore più comune che ha visto commettere durante la preparazione della classica lasagna?

“Ho visto fare decine di strati. Non c’è una regola precisa, ma la lasagna classica, quella con la pasta a base di spinaci che faccio io, resta tra i 4 o 5 strati, dipende dalla quantità di condimento. Qui ho visto fare dei mattoni con la ricotta al posto della besciamella, senza neanche il sugo. Spesso quando gli americani assaggiano per la prima volta la mia lasagna tradizionale, restano esterrefatti, ha un sapore completamente diverso da quello a cui sono abituati. Per questo mi piace avere una parte estremamente attiva nella vendita dei miei prodotti, perché ci tengo a spiegare ai miei clienti cosa stanno assaggiando”

Ma nel suo menù però non c’è solo la lasagna…

“All’inizio avevo sei tipi di lasagna, poi ho visto che gli americani mangiano in modo diverso, sono abituati a sapori differenti quindi ora ho solo quella classica bolognese e una vegetariana che cambia a seconda delle stagioni, può essere al pesto o coi funghi, cerco di variare. I piatti i sughi che compongono il menù variano in base alla stagione, infatti nel periodo migliore delle melanzane, preparo anche la parmigiana di melanzane, fiore all’occhiello della cucina partenopea. Per i dolci, stessa cosa, ho il tiramisù, i cannoli, ma durante il periodo pasquale offro anche la classica pastiera napoletana, un dessert che adoro e al quale sono molto legato, avendo origini napoletane”

E se dovesse fare un bilancio dal 2017, anno in cui ha aperto, ad oggi, com’è stata la risposta americana alla sua lasagna?

“E’ dura, è un lavoro sacrificante, ma sono felice. Ora ho gente che mi segue, conosco i miei clienti, ricordo i loro piatti preferiti ed è una grande soddisfazione. Col mio furgone itinerante poi raggiungo diversi quartieri quindi ho una clientela molto varia e che non si ferma ad un luogo specifico. Mi chiamano per feste, eventi, party e, nonostante i sacrifici, essere così apprezzato mi dà la carica. Direi che la risposta è stata ottima ”

Come ha influito la pandemia sul suo lavoro?

“I food trucks fortunatamente non hanno subito le restrizioni imposte ai ristoranti. Il nostro è considerato cibo d’asporto, che qui non è stato mai proibito. Non abbiamo tavoli, quindi non si può consumare sul posto, limitazione che, durante questa crisi sanitaria, ha messo in ginocchio tantissimi ristoranti e business americani”

Come vede il futuro di LALALasagna?

“C’è sicuramente un desiderio di espandere il brand, ma per il momento è tutto in fase embrionale. La pandemia ha bloccato i progetti in cantiere che spero di riuscire a riprendere quanto prima per portare la lasagna italiana anche in altre città degli Stati Uniti”

di Federica Volpe da Los Angeles

