Lo chef stellato Jason Atherton picchiato in un bar per aver difeso la figlia: la foto con gli occhi neri sui social

Picchiato per avert difeso la figlia. Il famoso chef britannico Jason Atherton è stato aggredito per aver difesa la figlia di 17 anni in un bar di Cebu, una città nelle Filippine, lo scorso 23 dicembre.

La vicenda

Jason Atherton di Worksop, Notts, era in vacanza con la famiglia a Cebu, bellissima località nelle Filippine. Quando una sera, mentre è in uno dei locali della città a cena con i suoi cari, la figlia di 17 anni è stata molestata da aalcuni uomini mentre era in fila per il bagno.Secondo quanto riferito, il pluripremiato chef, 51 anni, ha subito affrontato i malintenzionati chiedendo loro di andarsene. Ma ne è seguito uno scontro in cui lo chef ha avuto la peggio. Subito dopo l'aggressione, Artherton è stato invitato dalla governatrice di Cebu, Gwendolyn Garcia, in un post sul suo account Facebook ufficiale in cui elogiava il coraggio dell'uomo. Visibili su quest'ultimo i lividi dello scontro sugli occhi.

