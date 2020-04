Chernobyl, brucia la foresta intorno all'ex centrale nucleare. Vigili del fuoco in difficoltà per la radioattività

Coronavirus, oltre 60mila morti nel mondo. In Gran Bretagna 708 decessi in 24 ore

Un incendio è scoppiato nella foresta che fa parte della zona di sicurezza attorno all'ex centrale nucleare di Chenobyl. La protezione civile ucraina ha riferito che circa 90 vigili del fuoco sono al lavoro per spegnere le fiamme, che hanno finora colpito un'area di 20 ettari. Nelle operazioni sono impegnati anche due aerei e un elicottero.del 1986 rende più difficile l'opera dei vigili del fuoco, ha riferito la protezione civile, sottolineando che non ci sono però rischi per la popolazione.