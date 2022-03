Chernobyl, la Norvegia mette in guardia i cittadini: fate scorta di farmaci anti-radiazioni e preparate i bunker

Gli scontri in Ucraina nei pressi delle centrali nucleari sono fonte di grande preoccupazione in Europa. Chernobyl e Zaporizhzhya sono cadute nelle mani dei russi da ormai diverse settimane, ma la sicurezza delle due aree resta un'incognita. Nessun allarmismo, ma in Norvegia il ministero della Difesa ha già predisposto un piano per far fronte a un eventuale diastro nucleare in Ucraina. Il ministro Odd Roger Enoksen ha avvertito la popolazione che materiale radioattivo potrebbe arrivare fino al paese scandinavo se, in caso di incidente presso una delle centrali, il vento spirasse verso quella direzione.

Norway tells citizens to 'dust off' their Cold War nuclear bunkers https://t.co/oRJZfUcBOc — Daily Mail Online (@MailOnline) March 31, 2022

Il ministro norvegese: fate scorta di farmaci anti-radiazioni e preparate i bunker

Nello specifico, il piano norvegese prevede 72 ore di preavviso per permettere ai civili «di preparare il proprio bunker», utilizzando vecchie stanze sotterranee risalenti alla Guerra Fredda e liberandole da eventuali oggetti ingombranti. Enoksen ha anche esortato a procurarsi medicinali anti-radiazioni per i bambini e a predisporre in ciascuna casa una scorta di pillole di iodio sufficiente per almeno tre giorni. Il ministro ha spiegato che questo avvertimento non è legato al timore di una guerra nucleare, ma «alle centrali nucleari in Ucraina e agli incidenti che ci sono stati». In Norvegia - ha dichiarato Enoksen - c'è grande preoccupazione per quello che sta succedendo in Ucraina, sebbene al momento non ci siano segnali di un possibile coinvolgimento del paese nella guerra.