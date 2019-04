Al Baghdadi, chi è il terrorista più ricercato del pianeta: 25 milioni per il suo nascondiglio

Intanto la coalizione internazionale anti Isis a guida statunitense avrebbe promesso una ricompensa di 25 milioni di dollari a chi fornirà notizie sul nascondiglio di Al Baghdadi. «Il leader dell'Isis ed i suoi combattenti hanno rubato la tua terra e ucciso la tua famiglia, ora si nasconde al sicuro lontano dalla morte e dalla distruzione che ha seminato. Con le tue informazioni puoi vendicare lui e la sua distruzione», recitava il volantino. Secondo l'intelligence irachena, Al Baghdadi si nasconderebbe nella Siria orientale e si muoverebbe con al seguito solo un piccolo gruppo di fedelissimi, tra cui uno dei suoi figli.

Lunedì 29 Aprile 2019, 19:43 - Ultimo aggiornamento: 29-04-2019 19:53

