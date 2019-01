Chicago, mamma accusata di abusi sessuali sul figlio di 16 mesi: comunità sotto choc

Lunedì 21 Gennaio 2019, 16:04 - Ultimo aggiornamento: 21-01-2019 16:07

Il processo, decisamente insolito, si terrà il prossimo 5 febbraio. Si tratta di un caso di abuso sessuale nei confronti di un bambino di un. Sta avendo un grande eco sui media e tv americani. A commettere il gesto è stata la mamma del piccolo. Il fatto, secondo i quotidiani locali, sarebbe avvenuto nella sua casa di, a, 30 anni, infermiera, è accusata di "aggressione sessuale predatoria". I pubblici ministeri dicono che il padre del bambino ha chiamato la polizia e le autorità competenti dopo aver visto la donna in atteggiamenti inequivocabili, dopo una doccia, alcuni mesi fa.Secondo il Chicago Tribune, il piccolo è stato portato all'ospedale pediatrico di Lurie per essere esaminato. Mentre la donna si era data alla fuga. La polizia dopo lunghe ricerche ha trovato la Waldon mercoledì pomeriggio nel blocco 6600 di West Dakin Street, nel quartiere di, a nord-ovest della città. Le è stata negata la libertà su cauzione. E ora dovrà comparire in tribunale il 5 febbraio. Una vicenda che ha sconvolto l'intera comunità e che è rimbalzata su tutti i social. "Ora aspettiamo cosa dicono i giudici - scrivono gli utenti su Facebook - una brutta storia che non trova spiegazioni". Ma c'è anche chi dice: "E se è stato il padre del bambino ad incastrarla?". "Vogliamo capire cosa sia realmente accaduto: per ora è accusata, ma non condannata". E ancora: "E' una vergogna, bisogna essere un mostro per fare una cosa simile". I dettagli della denuncia non sono stati rivelati, saranno i giudici a ricostruire la vicenda.