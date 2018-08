Chicago, giornata di sangue: in 14 ore 5 morti e 44 feriti

Domenica di sangue a Chicago, dove nell'arco di 14 ore ben 44 persone sono rimaste ferite da colpi di arma da fuoco in oltre 10 sparatorie e cinque persone sono morte. È il tragico bilancio, riporta la Cnn, di una delle città più violente degli Stati Uniti: in sole tre ore, dall'1:30 alle 4:30 del mattino, la polizia ha registrato 10 sparatorie, con 30 feriti e due morti.



«La città di Chicago ha vissuto una notte violenta», ha commentato il capo dell'Ufficio Pattuglie della polizia, Fred Waller, spiegando che alcune delle sparatorie sono legate a scontri tra bande rivali. In almeno un episodio, ha aggiunto, gli autori hanno sparato in una strada affollata. Nella giornata precedente c'erano state 15 sparatorie con un morto e venerdì scorso le sparatorie erano state sei (nessun morto). Nonostante il fine settimana particolarmente violento, Waller ha detto che a Chicago le sparatorie e gli omicidi sono in calo sul 2017 rispettivamente del 30% e del 25%.

Lunedì 6 Agosto 2018

