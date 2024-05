Cina, esercitazioni militari per punire Taiwan: caccia da combattimento e navi circondano a sorpresa tutta l'isola. Pechino: chi sostiene Taipei finirà con la testa rotta

Esercitazioni militari punitive contro Taiwan. Le chiamano proprio così i cinesi che hanno iniziato a sorpresa, senza alcun preavviso, una due giorni di esercitazioni militari intorno alll'isola di Taiwan come «forte punizione» per gli «atti separatisti» dell'isola autogovernata. Le esercitazioni della Cina simulano un attacco su larga scala e arrivano tre giorni dopo l'insediamento del presidente William Lai, definito da Pechino un «pericoloso piantagrane» e un «traditore».

The Eastern Theater Command of the Chinese People's Liberation Army (PLA) are conducting joint military drills surrounding the island of Taiwan from Thursday to Friday. pic.twitter.com/GvtwDJCJA1 — China Xinhua News (@XHNews) May 23, 2024

Perché questo atto di forza che intimidisce Taiwan?

#China’s Joint Sword-2024A military drills include both Kinmen and Matsu in addition to the main island. Experts consider it the PLA’s most comprehensive drill for the armed invasion of #Taiwan.



Read more:https://t.co/vK4syfo6qN pic.twitter.com/gGXdDJPa6B — Radio Taiwan International (@RadioTaiwan_Eng) May 23, 2024



La Cina vede Taiwan come una provincia separata che prima o poi tornerà sotto il controllo di Pechino, ma l'isola si considera invece autonoma e separata dalla Repubblica popolare. Il ministero della Difesa di Taiwan ha condannato le esercitazioni come «provocazioni irrazionali». Nell'ultimo anno la Cina ha ripetutamente provato a circondare Taiwan con jet da combattimento e navi della marina militare e Taipei ha riferito di un'intensificazione delle incursioni nelle acque e nello spazio aereo taiwanesi nel periodo precedente all'insediamento di Lai.

L'operazione, estremamente aggressiva e minacciosa, si chiama "Spada congiunta 2024-A" e impiega forze navali, aeree, terrestri e missilistiche.

La lettera A suggerisce che potrebbe essere la prima di una lunga serie di minacce.

Dove stanno avvenendo le esercitazioni?

Le esercitazioni avvengono nello Stretto di Taiwan, nel nord, nel sud e nell’est dell’isola di Taiwan, nonché nelle aree intorno alle isole di Kinmen, Matsu, Wuqiu e Dongyin.

«L'indipendenza finirà nel sangue»

La Cina ha affermato che coloro che sostengono l'indipendenza di Taiwan rimarranno con «la testa rotta e il sangue che scorre» e che le sue esercitazioni militari avviate intorno all'isola autogovernata hanno lo scopo di inviare un «serio avvertimento». «Le forze indipendentiste di Taiwan rimarranno con la testa rotta e il sangue che scorre dopo essersi scontrate con la grande impresa della Cina di raggiungere la completa unificazione», questa la dichirazione completa del portavoce del ministero degli Esteri Wang Wenbin.

In cosa consistono le esercitazioni?

Le esercitazioni lanciate simulano un attacco su larga scala, piuttosto che un blocco economico, come è avvenuto durante il precedente ciclo di grandi esercitazioni militari nel 2022 - è la prima volta che la Cina lo fa. È anche la prima volta che la Cina cita come bersaglio le isole periferiche vicine alla sua costa. L'ufficio presidenziale di Taiwan ha rassicurato la popolazione affermando di avere una «visione globale della situazione». Gli analisti dicono che le esercitazioni sono un avvertimento non solo per Lai, ma anche per gli alleati di Taiwan.

Le esercitazioni sono state finora confinate all'interno della “zona contigua” a circa 24 miglia dalla costa taiwanese, ha dichiarato il Ministero della Difesa di Taiwan che dice anche di non aver osservato l'uso di munizioni vere da parte della Cina.

Attacco senza precedenti e senza preavviso

L'attacco è cominciato alle 7.45 di giovedì senza alcun preavviso. L'ultima volta che la Cina ha organizzato delle esercitazioni militari attorno a Taiwan così imponenti era l'agosto del 2022: Pechino aveva voluto protestare ufficialmente per la visita a Taipei di Nancy Pelosi, al tempo speaker della Camera Usa. Le esercitazioni in corso sono un salto di qualità: è un avvertimento dei cinesi, della loro capacità di colpire in qualsiasi momento.