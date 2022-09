«Dopo il voto dovremo fare i conti con Draghi? Magari. Se dovessimo fare i conti con Draghi vorrebbe dire che ci sono le condizioni per riportarlo a Palazzo Chigi. Se prendiamo più del 10% credo che quella potrebbe diventare la vera soluzione, la soluzione giusta». Lo ha detto il leader di Italia viva, Matteo Renzi, arrivando alla chiusura della campagna elettorale del Terzo polo al Giancolo, a Roma.

Calenda critica il commissario UE Timmermans «incapace, sarà artefice deindustrializzazione europea»

Il Terzo polo chiede «un voto intelligente degli italiani per andare avanti con l'agenda Draghi», ha agiunto il leader di Azione, Carlo Calenda, arrivando al Gianicolo. «Ad oggi è chiaro quello che vuole fare il centrodestra, non è ancora chiaro quello che vuole il Pd. I partiti che usciranno dalle elezioni saranno completamente diversi da come sono entrati, ci sarà per la prima volta una grande coalizione repubblicana e non ci saranno gli anti europei e il Movimento cinque stelle», ha concluso Calenda.

«Abbiamo il vento in poppa»

«Abbiamo il vento in poppa, avremo un grande risultato, ma non posso parlare dei sondaggi. Ci sono ancora tanti indecisi», ha detto quindi Renzi sul palco dell'evento di chiusura della campagna elettorale del Terzo polo, alla Terrazza del Gianicolo, a Roma.