Choc negli Usa, ex moglie cestista Nba confessa l'assassinio del marito: condannata a 30 anni di carcere

Sabato 27 Luglio 2019, 15:32

Nel 2010, il corpo di Lorenzen Wright, atleta Nba, fu trovato senza vita 10 giorni dopo la sua scomparsa pieno di proiettili in un campo paludoso di Memphis. L'ex moglie del giocatore si è dichiarata colpevole dell'omicidio e è stata condannata a 30 anni di reclusione.Dopo aver raggiunto un accordo con la giustizia, la donna ha, infatti, ricevuto una pena detentiva di 30 anni per omicidio, emessa dalla Corte penale della Contea di Shelby, Tennessee, secondo quanto riferito dall'AP.Testimoni citati a giudizio hanno raccontato che la donna, identificata come Sherra Wright, escogitò un piano, ingaggiando due uomini che avrebbero dovuto uccidere l'ex marito nella sua abitazione, situata ad Atlanta. Il piano fallì, e la donna con il co-imputato Billy Turner, ideò un secondo piano per assassinare Wright nella città di Memphis.La difesa ha sostenuto nel processo che Sherra per anni era stata vittima di aggressioni da parte dell'ex marito. Le ripetute violenze dell'uomo generarono una situazione familiare che alla fine diventò intollerabile e la donna si vide costretta a reagire in questo modo, secondo quanto riferito dall'avvocato Juni Ganguli.Secondo la sentenza emessa, la donna dopo aver scontato il 30% della pena potrebbe richiedere la libertà vigilata.