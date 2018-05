La Francia vieta i prodotti vegani che hanno nomi di carni

Roma, Osteria Siciliana: il ritorno dello Chef

Lattuga killer, primo morto negli Usa dopo 112 casi di infezione

Le polpette Ikea sono turche: la confessione dalla Svezia

Domenica 6 Maggio 2018, 16:08 - Ultimo aggiornamento: 06-05-2018 18:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Laha recentemente approvato unche vieta la vendita di prodotti di origineche sono chiamati o etichettati con nomi tipici di prodotti di origine animale tradizionale.Questa legge vietarà di inserire ai prodotti nomi come “”, “” o “”.C'è una crescente domanda diin tutto il mondo. Le previsioni di mercato suggeriscono che crescerà dell'tra ile ilI sostituti delle carni non sono solo popolari tra. La maggior parte delle alternative di carne viene acquistata dai consumatori che cercano di ridurre l'assunzione di carne e diVi sono crescenti preoccupazioni per lae lanell'agricoltura animale e quindi ogni previsione è ottimistica che la domanda di sostituti della carne crescerà.È facile vedere come l'industria della carne potrebbe sentirsi minacciata: la sua quota di mercato si è ridotta drasticamente in questi anni.In alcuni paesi, tra cui, l'industria della carne si è saputa reinventare. Ad esempio, alcuni importanti produttori di prodotti senza carne in Germania sono trasformatori dicarne. Grazie al loro potere di negoziazione combinato con i rivenditori e i grandi fondi disponibili, hanno un vantaggio elevato rispetto ai nuovi arrivati ​​sul mercato.In Nord America, alcuni dei più grandi produttori di carne del mondo stanno investendo in aziende senza carne, con l'obiettivo di stare al passo con i tempi che cambiano.traccia una logica coerente a unanel giugno 2017. Questa sentenza ha vietato i nomi di prodottiper prodotti non caseari, come “” o “”.Non c'è nessuna legislazione sulla carne ine unnel 2016 ha risposto a una domanda parlamentare che diceva che non era nemmeno prevista una tale legislazione.