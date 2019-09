Ciclista si schianta contro un recinto e muore: ha sbandato per evitare una gazza in picchiata

Martedì 17 Settembre 2019, 13:13 - Ultimo aggiornamento: 17-09-2019 13:41

La polizia ha riferito della morte di un ciclista che avrebbe sbandato per evitare una gazza in picchiata. L’uomo, 76 anni, stava andando in biciletta nel Nicholson Park di Woonona, sobborgo a nord di Wollongong, circa cinquantasei kilometri a sud di Sydney , quando ha perso il controllo per evitare di colpire l’uccello in picchiata e si è schiantato contro un palo di recinzione. Nell’impatto si è causato gravi lesioni alla testa. I servizi di emergenza lo hanno poi soccorso trasportandolo in ospedale, dove è deceduto per le ferite riportate. L’esatta dinamica dell’incidente è ora al vaglio delle autorità locali che dovranno presentare un rapporto al coroner.In Australia si è entrati nella stagione della “picchiata delle gazze”, che si verifica intorno a settembre–ottobre durante il periodo primaverile. Gli uccelli iniziano a riprodursi in agosto e possono diventare molto territoriali nei confronti di qualsiasi minaccia percepita per i loro piccoli. Ciclisti e motociclisti sono stati avvertiti di cercare di evitare le zone di nidificazione. Alcuni hanno scelto di attaccare occhi di plastica o altri oggetti sui propri caschi. Gli esperti riferiscono che le gazze hanno meno possibilità di attaccare in picchiata qualora credano che il proprio obiettivo possa vederle. Questo tipo di uccelli sono una specie protetta in Australia ed è dunque illegale cacciarle o prendere le loro uova. Secondo il sito web Magpie Alert, lo scorso anno sembra siano stati segnalati più di tremila casi di picchiata.