Cigno gonfiabile spazzato via dal vento: due bambine di cinque anni salvate in mezzo al mare

Lunedì 3 Giugno 2019, 12:12 - Ultimo aggiornamento: 03-06-2019 13:21

Duesono state salvate da una scialuppa di salvataggio in mezzo al mare. Erano state spazzate via per quasi un chilometro da una raffica di vento mentre si trovavano suIl giocattolo era ancorato alla spiaggia disabato pomeriggio, come riporta l'Independent. Il padre di una delle bambine ha tentato di nuotare dopo che il gommone è volato via nel canale di Bristol e poi ha chiamato i soccorsi. «Le piccole erano molto spaventate quando le abbiamo raggiunte, le abbiamo aiutate a salire sui mezzi di salvataggio e a rincongiungersi con le loro famiglie. - ha spiegato uno dei volontari -Si è tuffato in acqua, ha cercato di nuotare verso di loro, ma il cigno si stava muovendo troppo velocemente e non poteva avvicinarsi».che consigliano alle persone di non nuotare o usare gommoni a causa del vento forte.«Il sistema è stato messo in atto alcuni anni fa per evitare incidenti come questo», ha detto Bryan Stoner, presidente di, il più grande ente di beneficenza che salva vite in mare - In questa occasione, tuttavia, sembra che il sistema abbia fallito, ma per fortuna è andato tutto bene».