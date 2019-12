Precipita aereo del Cile diretto al Polo Sud con 38 persone a bordo Mappa

Tragedia tra il Cile e l'Antartide. L'aeronautica militare cilena ha detto di considerare «distrutto» l'aereo C-130 Hercules scomparso dai radar con 38 persone a bordo. In una nota si legge infatti che «l'Aeronautica militare cilena comunica che, dopo sette ore da quando ha perso il contatto radar, considera distrutto l'aereo C-130 Hercules».L'Aeronautica militare cilena precisa comunque che tutte le risorse navali e aeree disponibili nella zona, sia cilene che straniere, stanno perlustrando la zona dove sono stati persi i contatti radio nel tentativo di soccorrere eventuali sopravvissuti. L'aereo in questione è decollato dalla base aerea di Chabunco a Punta Arenas, nel sud del Cile, alle 16 e 55 e ha perso i contatti radio alle 18 e 13, aveva comunicato in precedenza l'autorità aeronautica cilena. Era diretto alla base Presidente Eduardo Frei Montalva con a bordo 38 persone, 17 membri dell'equipaggio e 21 passeggeri.La base è una postazione antartica permanente cilena nella penisola Fildes nella zona occidentale dell'Isola di re Giorgio, nelle Shetland Meridionali. La struttura è intitolata al presidente cileno Eduardo Frei Montalva.