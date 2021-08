Cile, giovane dipendente di un parco safari uccisa da una tigre

In Cile una giovane dipendente di un parco Safari Rancagua è stata uccisa da una tigre attaccata all'interno di un recinto in cui era scivolata per un imprecisato incidente. Lo ha reso noto TVN Red O'Higgins. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto la giovane, 22 anni, faceva parte di un team di tre persone che stavano lavorando nella zona del recinto dove si trovava la tigre.

Nonostante l'arrivo di personale specializzato e di altri soccorritori che sono riusciti ad allontanare il felino, la dipendente è deceduta sul posto per la gravità delle ferite riportate. Il Parco Safari Rancagua, che si trova sulla strada H-30 che porta a Doihue, a 100 chilometri a sud di Santiago, era stato riaperto di recente dopo una chiusura per la pandemia da Covid-19, ed era in questi giorni meta della visita di molte famiglie.

