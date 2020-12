Economia e pandemia, così la Cina ha vinto il 2020

La Cina potrebbe essere l'unico paese a chiudere in positivo il 2020 e, secondo le previsioni del Center for Economics and Business Research diffuse lo scorso 26 dicembre, diventerà la prima economia mondiale nel 2028, con ben 5 anni di anticipo rispetto alle stime precedenti.

«L'economia cinese è resiliente è ha un grande potenziale», ha affermato Yi Gang, Governatore della Banca Popolare Cinese che ha previsto un'espansione dell'economia cinese pari al 2% per il 2020. Un dato che sarebbe confermato anche dalle stime del Fondo Monetario Internazionale (IMF), che ha fissato una crescita prevista del prodotto interno lordo cinese pari al 1.9% per il 2020. Sono gli effetti, paradossali, della pandemia da nuovo coronavirus, il cui epicentro è stata proprio la Cina e in particolare la città di Wuhan. Nello sforzo di contenere il contagio, a inizio 2020 le autorità cinesi hanno imposto un duro lockdown a più di metà del paese. Misure rafforzate da un programma di tracciamento dei contagi vigente a livello nazionale che si è dimostrato efficace.

La conseguenza dello stop a molte attività economiche è stata una contrazione del 6.8% del PIL cinese nel primo trimestre del 2020, ma già nel trimestre successivo la Cina registrava una crescita del 3.2%, mentre molte altre economie del mondo iniziavano ad arrancare a combattere contro il rischio della recessione. Nel periodo compreso tra luglio e settembre 2020 l'economia cinese è cresciuta del 4,9% rispetto all'anno prima, stando alle statistiche diffuse dalle autorità di Pechino. Oggi le fabbriche cinesi lavorano oltre la loro capacità, ha spiegato Kai-Fu Lee, CEO di Sinovation Ventures, ad Axios. Gli ultimi dati diffusi da Bloomberg mostrano un aumento della produzione industriale cinese pari al 7% a novembre rispetto a un anno prima. I numeri diffusi dal China’s National Statistics Bureau indicano a novembre un aumento della vendita al dettaglio pari al 5% rispetto a all'anno prima, in crescita del 4.3% rispetto al mese precedente. La spesa per i prodotti al dettaglio e la produzione industriale hanno beneficiato dell'aumento della domanda di prodotti elettronici, da parte dei lavoratori costretti a casa, e delle esportazioni di equipaggiamento sanitario, in primo luogo mascherine. La ripresa cinese è stata anche favorita, spiegano gli analisti di CNA, dai consumi domestici e dal turismo interno, a causa delle restrizioni ai viaggi da e per l'estero.

Ma visto il contesto di forte incertezza causato dalla pandemia e dalle dispute commerciali in corso, Pechino ha già un piano B per resistere agli shock in arrivo dall'estero e per diminuire la propria dipendenza dalle esportazioni: la “dual circulation strategy” o “doppia circolazione”. Una strategia annunciata per la prima volta a maggio scorso, durante una riunione del Politburo, e rilanciata con forza durante l'estate 2020, punto fondamentale del piano quinquennale cinese per il periodo 2021- 2025. Così come è stata proposta dal presidente cinese Xi Jinping, la doppia circolazione andrebbe intesa come la ricerca di una dialettica fra la circolazione economica interna e quella internazionale. Pechino punta soprattutto sulla circolazione interna, l'obiettivo è diminuire appunto la dipendenza dai mercati stranieri, per favorire la crescita economica, stimolando i consumi interni e spingendo verso l'innovazione tecnologica.

L'espansione del PIL a livello mondiale nei primi mesi del 2021 sarà necessariamente alta rispetto alla contrazione registrata del 2020. Ma per la Cina la prospettiva è più florida: FMI e Banca Mondiale ritengono che la crescita dell'economia cinese si potrebbe aggirare intorno all'8%.

