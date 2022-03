Cina, cade un aereo di linea Boeing 737 China Eastern con 133 passeggeri a bordo. «A fuoco nelle montagne»

Dramma in Cina: i media ufficiali cinesi hanno riferito che un Boeing 737 di China Eastern con 133 persone a bordo si è schiantato nella provincia meridionale del Guangxi. «Non è ancora chiaro se ci siano o no vittime», hanno precisato. Dai video in rete, sembra che la situazione sia molto grave. A bordo sono stati segnalati 123 passeggeri e 9 componenti dell'equipaggio.

APPROFONDIMENTI LOMBARDIA Lecco, jet militare in volo di collaudo precipita sul monte Legnone:... LA GUERRA Drone ucraino precipita a Zagabria: cratere di tre metri in un... LA GUERRA Guerra nucleare, Germania acquisterà aerei da combattimento...

🔴 Le Boeing 737-800 de China Eastern s’est écrasé en pleine montagne avec 133 personnes à bord. pic.twitter.com/qFtWVR17TZ — air plus news (@airplusnews) March 21, 2022

Il Boeing 737, è precipitato vicino alla città di Wuzhou, nella regione del Guangxi, e «ha provocato un incendio» in montagna, ha detto la CCTV, aggiungendo che le squadre di soccorso sono state inviate sul posto. Il primo volo risultava del 5 giugno 2015 (fabbricazione Usa), quindi un velivolo di nuova generazione. L'aereo era partito da Kunming ed era diretto a Guangzhou.