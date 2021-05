Cina, allerta obesità infantile: in sovrappeso il 10,4% dei bambini sotto i 6 anni

Allarme obesità in Cina, dove secondo un sondaggio nazionale sullo stato nutrizionale e sulle malattie croniche dei cittadini, il 10.4% dei bambini sotto i sei anni è in sovrappeso. Crescente dunque il numero di bambini afflitto da problemi di nutrizione, nonostante nel corso degli anni l'alimentazione dei bambini in Cina sia migliorata significativamente. Secondo l'indagine inoltre la percentuale tra i bambini dai 6 ai 17 anni è del 19%. Nella sua ricerca sulle abitudini alimentari, la Chinese Nutrition Society ha attribuito la percentuale così alta di obesità alla popolarità delle bevande zuccherate tra i bambini, che possono indurre a sovrappeso e diabete.

Secondo i dati forniti dall'ente, anche l'assunzione eccessiva di sale e olio causano una dieta squilibrata e quelli che mangiano spesso fuori o ordinano da asporto sono particolarmente vulnerabili a questi problemi. Ding Gangqiang, vice presidente della Chinese Nutrition Society, ha suggerito un modello di dieta che prediliga i cereali integrali, le verdure, la frutta, i frutti di mare e i latticini, ribadendo anche l'importanza dell'attività sportiva da associare a un'alimentazione equilibrata.