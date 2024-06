Cina, 4 docenti americani accoltellati in un parco: erano a Jilin per uno scambio universitario. Arrestato un 55enne

Quattro docenti americani sono stati accoltellati in un parco pubblico a Jilin, nel nordest della Cina, dove si trovavano per uno scambio universitario. Lo ha confermato il Cornell College, università dell'Iowa, secondo cui i quattro tutor sono stati feriti in un «incidente grave durante una visita in pieno giorno» al parco. «Siamo in contatto con i nostri quattro tutor e li stiamo assistendo», ha detto il presidente del college, Jonathan Brand, precisando che nel programma di scambio «non sono coinvolti studenti».

La polizia cinese ha annunciato in serata l'arresto del «principale sospettato» dell'attacco. «Il sospettato, di nome Cui Dapeng, è stato arrestato», ha riferito una dichiarazione della polizia locale, aggiungendo che l'uomo - di cui era stata diffusa anche una foto - ha 55 anni.

Docenti americani accoltellati in Cina: cosa è successo

Secondo quanto riferito dai media americani, i quattro docenti stavano visitando un tempio nel parco Beishan, quando lo scorso fine settimana sono stati aggrediti da un uomo armato di coltello in circostanze che restano da chiarire.

Il gruppo era accompagnato da un dipendente dell'università locale Beihua.

I quattro erano impegnati in uno scambio accademico in qualità di istruttori al Cornell College dell'Iowa, che ha riferito dell'episodio. La deputata dell'Iowa, Ashley Hinson, ha detto su X di essere «inorridita» dal fatto che i quattro siano stati «brutalmente pugnalati». Il governatore dello Stato, Kim Reynolds, ha affermato di essere «in contatto con la delegazione dell'Iowa e il Dipartimento di Stato americano in risposta a questo orribile attacco».

La censura sui social

L'episodio, inizialmente non confermato dalle autorità provinciali di Jilin, è finito nelle maglie della censura sui social media, dove sono comunque stati postati dei video di persona a terra, coperti di sangue. Su Weibo un hashtag correlato è stato messo offline «secondo le leggi pertinenti», la spiegazione dei contenuti censurati.

Intanto, sulla vicenda è intervenuto Hu Xijin, ex direttore del tabloid nazionalista Global Times di cui è commentatore: «Innanzitutto condanno questo attacco. E voglio dire: indipendentemente dal motivo dell'aggressore, questo incidente è un caso isolato nel contesto più ampio della società cinese», ha scritto Hu su X. «Il sentimento generale del pubblico nei confronti dei turisti stranieri nei mercati e nelle località turistiche è amichevole», ha aggiunto.