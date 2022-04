Cina vuole ampliare l'arsenale nucleare. Wsj: «Per Pechino è deterrente a coinvolgimento Usa su Taiwan»

La Cina ha fretta di allargare il suo arsenale nucleare per usarlo come deterrente a una guerra mondiale. Pechino, visto il timore degli Stati Uniti - e quindi di tutto l'Occidente - possano essere coinvolti nella guerra in Ucraina, stanno accelerando l'espansione delle armi nucleari. Il Wall Street Journal, citando alcune fonti, spiega che la cautela americana in un coinvolgimento diretto nella guerra in Ucraina avrebbe convinto Pechino a dare maggiore enfasi allo sviluppo di armi nucleari come deterrente. I leader cinesi, precisa il quotidiano, vedono in un forte arsenale nucleare un deterrente per gli Stati Uniti da un coinvolgimento diretto in un potenziale conflitto su Taiwan.

China is accelerating its nuclear weapons buildup because of growing fears of a conflict with the U.S., people with knowledge of the situation say https://t.co/Py9H62XnKj — The Wall Street Journal (@WSJ) April 9, 2022

Lo sforzo nucleare cinese precede (e di molto) l'invasione russa dell'Ucraina , ma la diffidenza degli Stati Uniti nell'essere coinvolti direttamente nella guerra ha probabilmente rafforzato la decisione di Pechino di porre maggiore enfasi sullo sviluppo di armi nucleari come deterrente. I leader cinesi vedono un arsenale nucleare più forte come un modo per dissuadere gli Stati Uniti dall'essere coinvolti direttamente in un potenziale conflitto su Taiwan.