Caso Huawei, donna canadese arrestata in Cina: è guerra fredda sul commercio

Giovedì 20 Dicembre 2018, 20:06

Una donna canadese è stata fermata in Cina dopo l'arresto del direttore finanziario di Huawei Meng Wanzhou. L'agenzia di stampa cinese Xinhua ha riferito che la polizia cinese ha disposto l'arresto di una cittadina del Canada, il terzo caso dopo gli arresti di un ex diplomatico e di un imprenditore canadesi, perché avrebbe violato le norme sul lavoro della Repubblica Popolare Cinese. La portavoce del Ministero degli Esteri cinese Hua Chunying ha confermato l'arresto in risposta a un report che aveva parlato di un'insegnante canadese, Sarah Mciver, fermata giorni fa.L'episodio confermerebbe i sospetti, maturati in Occidente, che le mosse di Pechino siano delle forme di ritorsione verso il Canada per l'arresto del numero due e figlia del fondatore del colosso delle telecomunicazioni cinese, avvenuto a Vancouver dietro richiesta statunitense. Meng, 46 anni, accusata dagli Usa di aver nascosto alle banche gli affari con l'Iran violando le sanzioni internazionali in vigore contro Teheran, è stata liberata su cauzione lo scorso 12 dicembre. La giustizia canadese ha fissato la cauzione in 7,5 milioni di dollari Usa, la donna, agli arresti domiciliari nella sua casa a Vancouver, è tenuta ad indossare un dispositivo Gps e resta in attesa di giudizio.«Un arresto è abbastanza grave, due sono terribili, tre dimostrano quanto la Cina può essere spietata», ha commentato ad AFP David Mulroney, ex ambasciatore in Cina secondo cui il terzo arresto di un canadese non può più essere una semplice coincidenza. Il governo canadese aveva fatto sapere di essere a conoscenza del nuovo arresto ma aveva smentito un collegamento diretto con i due casi precedenti di cittadini canadesi detenuti in Cina con l'accusa di presunte minacce alla sicurezza nazionale. Il National Post, che per primo ha riportato la notizia mercoledì 19 dicembre, aveva citato una fonte vicina alla famiglia della persona arrestata e aveva escluso che si trattasse di un diplomatico o di un imprenditore. Nei giorni successivi all'arresto di Meng la Cina aveva preso in ostaggio Michael Kovrig, ex diplomatico e consulente di punta dell'International Crisis Group, organizzazione non governativa di base a Bruxelles, e Michael Spavor, uomo d'affari e presidente dell'organizzazione no profit Paektu Cultural Exchange che si occupa di pianificare tour turistici e partire di hockey in Corea del Nord.Il procedimento di estradizione della direttrice finanziaria del gigante cinese e il fermo dei cittadini canadesi mostra un notevole peggioramento nei rapporti tra Pechino e Ottawa. Il governo cinese sta elevando il livello dello scontro con il Canda al quale aveva promesso serie conseguenze se Meng non fosse stata liberata, mettendo il premier canadese Justin Trudeau nella condizione di temere ripercussioni sui negoziati commerciali in corso tra i due Paesi. Soltanto a novembre l'idea di un accordo di libero commercio sembrava ai canadesi quasi a portata di mano, ma la vicenda di Meng ha irritato molto i cinesi e ha causato uno stop nei colloqui sull'accordo commerciale tra Cina e Canada, accordo che il governo canadese vede come una prospettiva molto allettante dopo mesi di difficili trattative con gli Stati Uniti, suo maggiore partner. Il Canada punta ad aumentare le esportazioni di prodotti agricoli a 55.7 miliardi di dollari americani entro il 2025 e a 13.4 miliardi le esportazioni di beni in tutti gli altri settori. La Cina sarebbe un tassello fondamentale di questa strategia finalizzata a cercare nuovi mercati.Michael KovrigLe prove della colpevolezza di Meng sarebbero contenute secondo gli Stati Uniti in una presentazione in PowerPoint che la stessa CFO di Huawei avrebbe consegnato a un banchiere della HSBC nell'agosto del 2013 e che dimostrerebbe i legami tra Huawei e Skycom, partner del gigante cinese impegnato in affari in Iran. Il South China Morning Post ha ripercorso le tappe della vicenda che per gli Usa proverebbe l'intenzione di lady Huawei di violare le sanzioni statunitensi e comunitarie in vigore contro il regime iraniano. La presentazione sarebbe servita a dissipare la preoccupazione di HSBC che Huawei avrebbe potuto violare le sanzioni internazionali, portando la banca a fare lo stesso. Il PowerPoint, di quelli che si vedono spesso in ambito aziendale, a detta degli Usa sarebbe stato infarcito di rappresentazioni informazioni false e fuorvianti. La versione inglese presentata da Huawei alla Corte Suprema della British Columbia dice che «Huawei opera in Iran nel rispetto di tutte le leggi e delle sanzioni internazionali» e definisce il rapporto con Skycom una «cooperazione commerciale». Per gli Stati Uniti, invece, «Huawei non cooperava con Skycom; Skycom era interamente controllata da Huawei». Pechino vede l'arresto di Meng un modo per gli Usa di frenare la crescita tecnologica della Cina, prendendo di mira un'azienda che incarna il simbolo dello sviluppo cinese. Sabrina Meng, come la direttrice finanziaria viene chiamata in Occidente, ha replicato: «Sono fiera di Huawei, sono fiera del mio Paese», mentre la sua difesa ha definito le accuse Usa prive di senso.