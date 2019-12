Bambina graffia con una pietra una decina di auto dal rivenditore, i genitori citati in giudizio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una coppia è stata citata in giudizio da unin Cina dopo che la figlioletta di tre anni ha graffiato la carrozzeria di dieci auto a km 0. L'episodio è avvenuto quando i genitori della piccola hanno accompagnato un amico nel negozio e nel congedarsi si sono resi conto con orrore che la bambina aveva fatto dei disegni con una pietra su alcuni veicoli.Tra i modelli danneggiati anche un'Audi Q8. Il concessionario si è rivolto al tribunale distrettuale di Lingui situato nella città di Guilin, nella provincia del, chiedendo che il padre della piccola artista - identificato come Zhao - lo risarcisse con una cifra pari a circa 25mila euro. Secondo il sito di notizie 7News,l'uomo si è rifiutato di pagare l'importo richiesto e alla finele parti si sono accordate per una cifra pari a 10mila euro.