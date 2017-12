Cina, otto anni di carcere all'attivista dei diritti e blogger Wu Gan

Martedì 26 Dicembre 2017, 14:47 - Ultimo aggiornamento: 26-12-2017 14:58

Un tribunale cinese ha condannato oggi il noto attivista Wu Gan, 45 anni, noto anche come "Ultra Vulgar Butcher" (Il macellaio volgarissimo), a otto anni di prigione per sovversione, la pena più pesante della nuova campagna contro gli attivisti dei diritti lanciata nell'ex Celeste impero.La Corte del popolo intermedia numero 2 di Tianjin ha giudicato Wu Gan colpevole di aver sovvertito il potere statale e ha emesso la sua sentenza. L'attivista farà appello, ha dichiarato il suo avvocato Ge Yongxi. Secondo il tribunale Wu Gan «ha progressivamente maturato l'idea di sovvertire il potere dello Stato» perché «insoddisfatto dall'attuale sistema politico». L'attivista era già stato arrestato con le stesse accuse nel maggio del 2015.«Sono grato al partito per avermi concesso questo alto onore», ha ironizzato Wu in tribunale dopo la lettura della sentenza. «Rimarrò fedele alla nostra aspirazione originaria, mi rimboccherò le maniche e mi impegnerò ancor di più», ha aggiunto l'oppositore giocando con le note frasi che il presidente cinese Xi Jinping usa spesso per esortare i funzionari del Partito comunista a migliorare il loro lavoro.Wu Gan, riferisce l'agenzia Associated Press, è diventato famoso fra gli attivisti dei diritti e gli avvocati cinesi per la sua capacità di avviare campagne di successo, fra cui in particolare una in cui posava on line brandendo dei coltelli e annunciando che li avrebbe usati per "sgozzare i maiali", riferendosi agli amministratori locali colpevoli di malagestione. Attivisti come Wu Gan si concentrano su casi individuali invece di sfidare apertamente il Partito comunista a livello nazionale, una strategia che evidentemente sta creando diversi grattacapi ai vertici locali dell'amministrazione cinese.