Covid, 30 nuovi casi locali in Cina continentale

Continua a preoccupare il contagio Covid in Cina e ieri sono stati 30 i nuovi casi di Covid-19 trasmessi a livello locale in Cina continentale, di cui 18 nello Jiangsu, 4 per provincia nell'Henan e nell'Hubei, 3 nell'Hunan e uno nello Yunnan. Lo ha reso noto oggi la Commissione Sanitaria Nazionale nel consueto bollettino quotidiano. La stessa giornata ha visto anche la segnalazione di 36 nuovi casi importati nella Cina continentale, di cui 11 nel Fujian, 5 ciascuno a Shanghai e nello Yunnan, 4 per provincia nello Shandong e nel Sichuan, 3 nel Guangdong, 2 a Tianjin e uno per provincia nel Liaoning e nello Shaanxi. Non vi sono stati ulteriori decessi correlati alla malattia. Alla fine di ieri il totale dei casi importati nella Cina continentale ammontava a 7.845, tra i quali 7.106 pazienti dimessi e 739 tuttora ricoverati.

Puglia, superata la soglia dei 300 casi per il secondo giorno consecutivo: 334 in 24 ore

Non sono stati segnalati decessi tra i casi importati. Ad oggi, il totale dei contagi confermati in Cina continentale ha raggiunto quota 94.326, con 1.907 pazienti ancora ricoverati, 62 dei quali in condizioni gravi. Nel complesso i dimessi a seguito di guarigione in Cina continentale sono 87.783, con il numero dei decessi causati dal nuovo Coronavirus stabile a 4.636. Vi è stata inoltre la segnalazione di 2 casi sospetti, mentre sono emersi 19 nuovi asintomatici. Alla data di ieri, gli asintomatici sotto osservazione medica erano 487, di cui 383 importati.