Cina, crolla il tetto di una scuola: undici morti, tra le vittime ci sono anche dei bambini

Tragedia in Cina, nella parte nord-est del Paese. A Qiqihar nella provincia di Heilongjiang dove è crollato il tetto della palestra di una scuola superiore. Le vittime accertate al momento sono 11. Come riportato dai media locali, al momento del crollo all’interno dell’edificio c’erano 19 persone, di cui 8 sono riuscite a salvarsi.

Secondo l’agenzia di stampa Xinhua, un primo sopralluogo avrebbe evidenziato la presenza di perdite sul tetto: proprio questo materiale, di origine vulcanica, si sarebbe gonfiato e appesantito a causa delle forti piogge degli ultimi giorno.

Sarebbe stata questa la causa del crollo. I responsabili dell’impresa edile sono con le forze dell'ordine per fare chiarezza su quanto accaduto.

Solo una settimana fa, la squadra di pallavolo femminile aveva rappresentato la città in una competizione tra scuole medie, arrivando seconda. Un uomo ha raccontato ai giornalisti che sua nipote faceva parte della squadra di pallavolo e si trovava in palestra in quel momento. «Sono passate sette o otto ore dall'incidente e non si hanno notizie della bambina», ha detto.