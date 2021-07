Cina, grandi progressi per frenare l'epatite: i complimenti dell'Oms

La Cina sempre più veloce nella corsa contro l'epatite. L'ufficio regionale dell'Oms per il Pacifico occidentale ha lodato l'impegno della Cina nel combattere l'infezione di tipo B, sottolineando gli sforzi fatti come un grande risultato nel campo della salute pubblica e dando il buon esempio per altri Paesi in via di sviluppo. Circa 20 anni fa, la Cina ha iniziato a implementare la vaccinazione gratuita contro l'epatite B per tutti i bambini e l'odierna generazione di minori è quasi priva di questa infezione. Tale progresso storico sottolinea che lo Stato ha ridotto notevolmente il numero di casi di cancro al fegato e cirrosi epatica nelle generazioni future, ha notato Gauden Galea, rappresentante dell'Oms in Cina.

La regione del Pacifico occidentale rappresenta il 40% (130 milioni) dei pazienti globali di epatite B e C e stando a quanto affermato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, il cancro al fegato è la prima causa di morte nella maggior parte dei Paesi ed è principalmente dovuto all'infezione cronica di tipo B e C. La maggior parte delle regioni cinesi ha incluso il trattamento dell'epatite virale nel sistema sanitario e di assicurazione medica, oltre che aver approvato per la vendita in Cina dal 2017 diversi farmaci antivirali ad azione diretta per il trattamento della malattia di tipo C. La Giornata Mondiale dell'Epatite, che viene osservata ogni anno il 28 luglio su iniziativa dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), riunisce il mondo sotto l'unico obiettivo di aumentare la consapevolezza del peso globale di questa infezione virale e portare un reale cambiamento.