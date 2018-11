Cina, esplosione vicino all'impianto chimico: 23 morti

Mercoledì 28 Novembre 2018, 14:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il bilancio provvisorio della grave esplosione avvenuta nella notte in Cina vicino a un impianto chimico nella città di Zhangjiakou, nella provincia settentrionale dello Hebei, è di 23 morti e 22 feriti, secondo quanto riportano le autorità cinesi. L'esplosione si è verificata alle 00:41 del 28 novembre nel distretto di Qiaodong e ha coinvolto 38 camion e 12 auto. La città di Zhangjiakou, situata a 200 chilometri a nord ovest di Pechino, ospiterà le Olimpiadi invernali del 2022.Le operazioni di ricerca e soccorso di eventuali sopravvissuti sono ancora in corso, i feriti sono stati trasferiti all'ospedale locale ed è stata avviata un'inchiesta per accertare la causa dell'incidente.Secondo l'amministrazione locale che si occupa di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, lo scoppio sarebbe stato causato da un veicolo che trasportava materiale chimico altamente pericoloso in attesa di entrare nello stabilimento Hebei Shenghua Chemical Co, riferiscono i media cinesi. Il veicolo si trovava sulla piattaforma di carico e avrebbe preso fuoco generando una forte esplosione, le fiamme si sarebbero quindi estese alle vetture vicine. L'incidente sarebbe avvenuto all'esterno dell'impianto, precisamente davanti all'ingresso, e non al suo interno, come hanno riferito alcune fonti.I testimoni hanno parlato di una “palla di fuoco” che ha inghiottito e travolto 50 veicoli e di fiamme visibili a lunga distanza. Le vittime sarebbero per la maggior parte autisti che al momento dello scoppio erano alla guida dei loro camion, i report fino a questo momento non hanno specificato se tra i morti ci sarebbero anche impiegati dell'impianto chimico e residenti. Il quotidiano cinese Beijing Youth Daily ha scritto che lo stabilimento Hebei Shenghua Chemical Co ha sospeso la produzione per motivi di sicurezza fino a quando non sarà chiaro il motivo dell'incidente.Il governo cinese sta provando a ridurre gli incidenti mortali negli impianti industriali e le statistiche ufficiali rivelano un calo nel numero dei morti. Dopo decenni di crescita economica a ritmi forsennati, Pechino ha recentemente istituito il Ministero per la Gestione delle Emergenze fondendo le due agenzie che si occupavano della sicurezza e della risposta alle situazioni di crisi.Uno degli episodi più gravi degli ultimi anni era avvenuto nel 2015 a Tianjin, un'altra città della Cina settentrionale, quando era esploso un magazzino colmo di materiale chimico. In quel caso i morti erano stati 173 e l'indagine successiva aveva concluso che a causare la tragedia era stata la negligenza e la superficialità dei gestori del magazzino. L'esplosione aveva lasciato un enorme cratere intorno al luogo del deposito, 800 persone rimasero ferite e 300 case furono distrutte. Più di 120 persone, tra cui funzionari pubblici, sono state ritenute responsabili del disastro provocato dalla conservazione illegale di materiale chimico. A luglio del 2018 un altro incidente in un sito industriale nella provincia dello Sichuan aveva causato la morte di 19 persone e il ferimento di altre 12.