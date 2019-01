Cina, crolla una miniera di carbone: 21 operai morti sotto le macerie

Domenica 13 Gennaio 2019, 10:07 - Ultimo aggiornamento: 13-01-2019 10:13

. Per ora questo è il bilancio del tragico incidente che c'è stato in unanel nord della Cina. Una parte della miniera ètravolgendo 21 operai che stavano lavorando al suo interno, come riferiscono i media di stato cinesi.L'incidente è avvenuto ieri a Shenmu, nella provincia dello Shaanxi cuore della cintura di estrazione del carbone del Paese, secondo la tv di Stato e l'agenzia di stampa Xinhua. Altri 66 minatori sono stati salvati, ha reso noto il governo della città in una dichiarazione. Il numero di vittime a causa di esplosioni e altri disastri nelle miniere di carbone cinesi è diminuito drasticamente negli ultimi dieci anni, ma l'industria è ancora la più mortale al mondo.