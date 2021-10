Cina, misure di contenimento Covid in autunno e inverno

In Cina la vice premier Sun Chunlan chiede per l'autunno e l'inverno un aumento delle misure anti contagio nel Paese per fronteggiare la pandemia di Covid.Sun, che è anche membro dell'Ufficio politico del Comitato Centrale del Partito Comunista cinese, ha espresso le proprie considerazioni ieri durante l'ispezione del Chinese Center for Disease Control and Prevention.

È necessario un impegno costante e meticoloso per prevenire sia i casi in entrata che la ricomparsa di contagi interni, come ha spiegato Sun, sottolineando che sia le infezioni isolate, sia i focolai devono essere gestiti in modo efficiente per ridurre al minimo l'impatto sulla vita e sul lavoro delle persone. È necessario poi monitorare da vicino gli sviluppi della pandemia nel mondo, rafforzare la ricerca sulla mutazione del virus, sul meccanismo di trasmissione e sulla patogenicità, nonché studiare l'effetto della vaccinazione sulla prevenzione delle infezioni e dei casi gravi.