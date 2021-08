Cina, piano logistico più smart e green: il progetto per il periodo 2021-2025

La Cina migliorerà la sua rete logistica per i servizi commerciali e per il commercio internazionale al fine di rendere il sistema più smart, più verde e più efficiente entro il 2025. È quanto emerso da un piano d'azione pubblicato congiuntamente dal ministero del Commercio e da altri otto dipartimenti governativi. Nel documento si legge che nel corso del 14mo piano quinquennale (2021-2025), il Paese si impegnerà a stabilire un sistema logistico moderno insieme a diverse aziende logistiche influenti che competono a livello internazionale. Nel progetto viene inoltre specificato che per facilitare consegne più efficienti verrà incoraggiata l'applicazione dei big data, della tecnologia 5G e dell'intelligenza artificiale al sistema logistico e tra il 2021 e il 2025 verranno fatti ulteriori sforzi anche per incentivare l'utilizzo di materiali di imballaggio riciclabili e di attrezzature di trasporto a risparmio energetico al fine di creare un sistema di logistica verde.

Nel periodo del 14mo piano quinquennale, stando a quanto si legge nel piano, la Cina prevede anche di istituire diverse basi di logistica per la catena del freddo a livello nazionale e di sviluppare un sistema di distribuzione dell'intero processo per accelerare il progresso logistico nello stesso settore. Il progetto definisce infine che lo sviluppo di alta qualità della logistica per le attività commerciali e per la vendita internazionale contribuirà al nuovo paradigma di crescita della doppia circolazione, che permette ai mercati nazionali e d'oltremare di rafforzarsi a vicenda utilizzando il mercato domestico come punto fermo.