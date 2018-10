Cina, ecco il ponte più lungo del mondo: da Hong Kong a Macao, apre a fine ottobre

Le sezioni di Zhuhai e Macao erano pronte già 6 mesi fa, a differenza di quella di Hong Kong la cui apertura è slittata per ritardi nel funzionamento delle strutture adibite ai controlli doganali e sull'immigrazione. Sabato 29 settembre le simulazioni hanno coinvolto quasi 40 veicoli per ciascuna città e sono servite per testare le capacità di trasporto dei passeggeri e l'efficienza dei semafori e dei sistemi informatici. Il governo di Hong Kong da solo ha inviato sul posto almeno 300 funzionari che a vario titolo hanno coordinato le operazioni.







La costruzione del ponte era iniziata nel 2011 e, secondo una valutazione del 2009, dovrebbe consentire la partenza da Hong Kong di 11 veicoli al minuto, cifra che però la Cina pensa di quadruplicare entro il 2035. Ogni notte la struttura viene illuminata da luci ad alta efficienza energetica, ma la suggestione aumenta grazie agli effetti colorati delle luci al LED che invece sono impostati per le festività. Diversi tour operator di Zhuhai e successivamente anche di Hong Kong hanno lanciato delle crociere per turisti interessati a vedere il grandioso ponte. L'intensificarsi del traffico marittimo aveva tuttavia allarmato le associazioni che proteggono i delfini bianchi cinesi di Hong Kong e il loro habitat naturale. I delfini bianchi cinesi che vivono in quelle acque sono considerati una specie a rischio, ma le autorità hanno rassicurato di aver adottato le misure necessarie a proteggerli nella progettazione del viadotto. Alla cerimonia di inaugurazione è atteso anche il presidente cinese Xi Jinping, impegnato a modernizzare l'aspetto del Paese e delle sue infrastrutture. Il viadotto inoltre si inscriverebbe nella strategia di Pechino volta a integrare sempre di più Hong Kong nell'economia della Cina continentale, spegnendo le sue aspirazioni a una maggiore autonomia politica. Il piano cinese della Greater Bay Area punta infatti a connettere le regioni semi-autonome di Hong Kong e di Macao ad altre nove aree urbane, tra cui quelle di Shenzhen e Guangzhou.

È lungo 55 chilometri, 20 volte di più del Golden Gate Bridge e collega tra loro le città di Hong Kong, Zhuhai e Macao. Il ponte sull'acqua più grande del mondo sarà aperto al pubblico a fine ottobre, o almeno così sperano le autorità cinesi e i creditori. Diverse anomalie tecniche, incidenti nei cantieri, un'inchiesta per corruzione e vari problemi relativi allo sforamento del budget ne hanno ritardato l'apertura, che era stata prevista per il 2016. Come anticipato dal South China Morning Post, il 3 ottobre gli ufficiali delle tre città affacciate sul delta del Fiume delle Perle dovranno presentare al governo centrale di Pechino un rapporto sulle operazioni di collaudo terminate domenica 30 settembre e confermare una possibile data per l'apertura. Per la realizzazione di questa gigantesca opera ingegneristica sarebbero stati utilizzati 1,08 milioni di metri cubi di cemento e 420mila tonnellate d’acciaio. Il ponte, il cui costo arriva a 20 miliardi di dollari, dovrebbe resistere a terremoti di 8 gradi della scala Richter e restare in piedi per 120 anni.La struttura consente di ridurre drasticamente i tempi di viaggio tra Hong Kong e Macao che si aggirano adesso intorno alle 4 ore, se si sceglie il percorso terrestre, o ai 40 minuti se invece si sale a bordo di un traghetto. Quando il mega ponte sarà fruibile al pubblico ci vorranno soltanto 30 minuti, o poco più, per andare dal porto di Hong Kong, attraversare l'isola artificiale di Chek Lap Kok e arrivare fino al casello del porto di Macao. Il viadotto è costituito anche da un tunnel sottomarino scavato a 44 metri di profondità e lungo più di 6 chilometri e mezzo, alle cui estremità sono state realizzate due isole artificiali. Nonostante i benefici al traffico, sono stati sollevati dubbi sull'utilità del ponte, dal momento che esistevano già altri modi per spostarsi da una città all'altra.