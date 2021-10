Cina, due prof universitari di Shangai risultano 2 volte positivi ma girano liberamente: focolaio e test a tappeto

Una coppia di anziani (entrambi positivi) infrange le regole di quarantena e si gode i siti turistici della Cina: così è diventata il fulcro dell'ultimo cluster Covid-19 del paese, spingendo le autorità a intraprendere un massiccio esercizio di tracciamento e test dei contatti. La Cina, l'ultima resistenza di diversi cosiddetti paesi “Covid Zero” che cercano di eliminare il virus, sta assistendo a un altro focolaio. La rinascita, questa volta nelle sue province nordoccidentali, arriva pochi giorni dopo che la Cina ha contenuto due focolai separati della variante Delta nelle sue province nord-orientali e costiere.

L'ultima ondata di casi è stata collegata a due docenti universitari in pensione di Shanghai, che hanno iniziato un viaggio con molti altri amici all'inizio di ottobre e sono stati trovati infetti giorni dopo nella provincia dello Shaanxi, secondo i resoconti dei media locali. La coppia è risultata positiva sabato durante il tour, iniziato intorno al 9 ottobre e che includeva un viaggio attraverso il Gansu e la Mongolia interna (lo riporta il Global Times). Il giorno prima, venerdì 15 ottobre, la coppia è stata sottoposta a tampone a Gansu, dove è stata informata che i loro risultati erano risultati positivi.

I due sono partiti comunque, senza informare le autorità, e hanno proseguito per lo Shaanxi. Il giorno dopo sono stati nuovamente testati e sono risultati infetti. Mentre aspettavano quel risultato, hanno viaggiato per la capitale della provincia di Xi'an e hanno visitato molti punti panoramici. La provincia dello Shaanxi ha successivamente riportato diverse infezioni, con la Mongolia interna e il Gansu che hanno entrambi segnalato nuovi casi martedì.

