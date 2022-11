Cina, rivolta anti lockdown: ancora arresti ma il governo accusa «forze con secondi fini»

Cina, un'altra giornata di proteste contro i lockdown: la popolazione è stanca della politica Covid zero. Ecco cosa sta succedendo.

Chilling. The national anthem. Especially that phrase ‘qi lai!’ (‘stand up!’). Never seen anything like this. Well, except in #HongKong… pic.twitter.com/OGYZwNgnKi

— Eva Rammeloo (@eefjerammeloo) November 26, 2022