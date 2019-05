La maggior parte delle città cinesi ha ottenuto dei miglioramenti nella qualità dell'aria ad aprile. Lo ha reso noto il ministero dell'Ecologia e dello Sviluppo. Ben 337 città hanno goduto di una buona qualità dell'aria per l'88 per cento dei giorni di aprile, con un miglioramento del 7 per cento rispetto all'anno precedente. La media di densità delle polveri sottili, un indicatore chiave dell'inquinamento dell'aria, ha presentato nel mese scorso una diminuzione annua del 5,9 per cento, con una cifra pari a 32 microgrammi per metro cubo. Il ministero ha dichiarato che nei primi quattro mesi le città hanno registrato una media del 79,9 per cento di giorni con una buona qualità dell'aria.

Domenica 19 Maggio 2019, 22:51 - Ultimo aggiornamento: 20 Maggio, 00:02

