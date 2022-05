Cina, tensione con gli Usa: «Sono la principale minaccia nucleare nel mondo». Poi accusa la Nato

La Cina alza la tensione con gli Stati Uniti. Il Paese ritenuto essere l'alleato numero uno della Russia, ha attaccato Washington per voce di Zhao Lijian, il portavoce del ministero degli Affari Esteri. «Gli Stati Uniti sono la principale fonte di minaccia nucleare nel mondo», ha detto durante una conferenza stampa. Poi le accuse alla Nato: «Il 7 maggio 1999, la Nato ha bombardato l'ambasciata cinese nella Repubblica federale di Jugoslavia. Il popolo cinese non dimenticherà mai tali atrocità barbariche e non permetterà mai che la tragedia storica si ripeta».

APPROFONDIMENTI MONDO Cina-Russia-Usa: la lotta per il potere si sposta a Oriente LA CRISI Ucraina, effetto guerra: «Pezzi elettronica introvabili,... LE TENSIONI Cina contro Stati Uniti: «Ossessionati da forza ed egemonia,...

Corea del Sud si avvicina alla Nato: ammessa alla difesa cyber. La Cina: «Si rischia un'altra Ucraina». Ecco cosa succede

La questione Taiwan

Zhao Lijian ha inoltre respinto l'allarme lanciato sull'Asia orientale dal premier nipponico Fumio Kishida che, durante la sua recente visita europea a Roma e a Londra, ha messo in guardia dal rischio che Taiwan possa diventare l'Ucraina di domani senza una chiara opposizione da parte delle democrazie verso le autocrazie. Pechino «si oppone fermamente» alle parole di Kishida, ha detto, assicurando che «Taiwan è parte inalienabile del territorio cinese» ed è «una questione che riguarda interamente gli affari interni della Cina, non paragonabile con la situazione in Ucraina».

The US is the biggest source of nuclear threat in the world. https://t.co/RMXyCnQFNa — Spokesperson发言人办公室 (@MFA_China) May 6, 2022

Le valutazioni del premier nipponico erano maturate proprio in risposta a una domanda su Ucraina e Taiwan, la linea rossa dei rapporti di Pechino con Washington: Kishida aveva osservato che non si possono tollerare i «tentativi unilaterali di cambiare lo status quo con la forza», senza mai citare Pechino e le sue pressioni economiche, diplomatiche e militari sull'isola ribelle, che la Cina vuole riunificare anche con l'uso della forza, se necessario. Pechino, ha concluso Zhang in merito alle molteplici dispute territoriali nei mari Cinese orientale e meridionale, «è disposta a gestire adeguatamente le divergenze con il dialogo e i negoziati», invitando il Giappone a «smettere di provocare lo scontro tra grandi potenze».