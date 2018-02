Mercoledì 28 Febbraio 2018, 15:41 - Ultimo aggiornamento: 28-02-2018 18:07

Un'intera stazione ferroviaria costruita in sole nove ore. E' successo in Cina, dove ci sono voluti 1500 operai per realizzare il progetto, portato a compimento durante il week end. Gli operai sono stati distribuiti in squadre e hanno lavorato simultaneamente per realizzare che la stazione che servirà il nuovo percorso ferroviario ad alta velocità, il quale collegherà il sud-est con la Cina centrale.