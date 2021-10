Cina, in Tibet pacchi alimentari gratuiti ai bambini: programma per migliorare nutrizione bimbi fino ai 3 anni di età

Per i più piccoli l'alimentazione è fondamentale per un giusto sviluppo. La regione autonoma del Tibet della Cina sud-occidentale ha portato avanti un programma per migliorare la nutrizione tra i neonati e i bambini di età compresa tra i 6 mesi e i 3 anni al fine di promuovere una crescita sana. Lo hanno reso noto le autorità locali. La commissione sanitaria regionale ha comunicato che nei primi sette mesi del 2021 la regione ha fornito pacchetti alimentari gratuiti a più di 89.000 bambini, di cui il 74% ha fatto un uso efficace dei pacchetti.

Il dato risulta più alto rispetto a un anno fa. I pacchetti contengono un integratore alimentare ricco di minerali essenziali, vitamine e proteine per rafforzare l'immunità dei bambini, sviluppare l'intelligenza e migliorare la crescita. Il progetto è stato sperimentato per la prima volta in Tibet nel 2013 e nel 2016 copriva già tutte le aree a livello di contea. Nel 2019 il limite massimo di età è stato portato da 2 a 3 anni.