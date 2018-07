Cina contro Usa: «La più grande guerra commerciale della storia»

Venerdì 6 Luglio 2018, 16:22 - Ultimo aggiornamento: 06-07-2018 16:22

NEW YORK - «La più grande guerra commerciale della storia economica». L’accusa che tuona da Pechino è di quelle pesanti. A cominciarla, secondo Xi Jinping e i suoi, gli Stati Uniti dell’amico-nemico Donald Trump.Ma il tycoon non ci sta e rispedisce la bordata al mittente.Dal suo punto di vista, infatti, è la Cina la vera colpevole di un’escalation fatta di barriere invisibili, ma consistenti. Necessarie, secondo la chiave di lettura a stelle e strisce, per spingere i rivali ad abbandonare il sentiero dei furti della proprietà intellettuale e, più in generale, tutta una serie di pratiche scorrette legate in primis alla forzata svalutazione dello yuan. Un meccanismo di per sé capace di sbilanciare gli equilibri commerciali tra aquila e dragone.I dazi come una tempesta, dunque. Pronta a scuotere le economie dei due giganti e, a cascata, quelle di mezzo mondo.Da una parte, tariffe doganali del 25% su più di 800 articoli cinesi. Una cifra mostruosa, quantificabile attorno ai 34 miliardi di dollari, a danno di forniture industriali, dispositivi medici e componentistica per automobili.Dall’altra, percentuali che oscillano su valori simili destinate a colpire macchine, carni e prodotti agricoli statunitensi.È muro contro muro, è scontro, insomma.Ma Pechino insiste sulla sua narrativa di sempre che ritrae la Cina come la parte lesa di tutto questo discorso. E lo fa attraverso il proprio ministro del Commercio che, in una nota ufficiale, oltre ad esprimere preoccupazione, sottolinea la necessità di reagire «per salvaguardare gli interessi nazionali». Con una battuta a margine che sembra indirizzata, più che agli Stati Uniti nel loro complesso, al presidente Trump nello specifico: «tipico atteggiamento da bullo».Mai così lontani i sorrisi orientali della visita ufficiale del novembre scorso. Dell’accoglienza da imperatore, delle reciproche vanità dei due leader.La guerra dei soldi è cominciata.